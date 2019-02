Rewe & Co gründen "jö Bonus Club" - Start im Mai 2019

Ab Mai wird Payback Konkurrenz bekommen. Rewe, OMV & Co gründen den "jö Bonus Club". Dieser soll Aktionen und Vorteile bieten.

Rewe hat erhoben, dass die Österreicher im Durchschnitt 14 Kundenkarten besitzen. Keine neue herumtragen zu wollen, sei ein triftiger Grund, keinem neuen Kundenklub beizutreten. Da soll die gemeinsame Karte für mehrere Geschäfte Abhilfe schaffen. Der jö-Bonusclub will künftig auch noch mehr Unternehmungen an sich binden. Die Rabattgestaltung liegt bei den jeweiligen Partnern. Zu Details der Vorteile hüllten sich Vertreter der jö-Club-Geschäfte am Freitag vor Journalisten in Wien allerdings noch in Schweigen.