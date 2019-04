Rettungsaktion in NÖ: Neun Küken durch Kanalgitter gefallen

Am Donnerstag sind neun Entenküken in Niederösterreich in ein Kanalgitter gefallen. Eine Passantin und die Feuerwehr konnten die Küken wieder befreien.

Neun Entenküken sind Donnerstagmittag in Sitzendorf an der Schmida (Bezirk Hollabrunn) durch ein Kanalgitter gefallen. Eine Passantin wurde durch die laut schnatternde Mutter auf das Missgeschick aufmerksam. Die Frau konnte drei der Küken befreien. Die übrigen sechs versteckten sich jedoch tief in einem Kanalrohr.

Rettungsaktion in NÖ: Küken werden in Wildtierstation betreut Die herbeigerufene Feuerwehr brauchte zwei Stunden um auch den restlichen Nachwuchs aus seiner misslichen Lage zu retten. Inzwischen hatte aber die Entenmutter mit den drei bereits befreiten Jungtieren das Weite gesucht. Die sechs verbliebenen Küken werden nun in einer Wildtierstation betreut, berichtete die Feuerwehr Sitzendorf.