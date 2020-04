Rettungsaktion auf A23: Igel war auf Autobahn unterwegs

In der Nacht auf Mittwoch war ein Igel auf der A23 unterwegs. Traffic Manager der Asfinag konnten das Tier einfangen und bei Pertoldsdorf an einem Waldrand sicher aussetzen.

In der Nacht auf Mittwoch hat sich ein kleiner Igel in Wien auf die Autobahn verirrt. Die Traffic Manger Andreas Gartner und Christian Schleifer waren jedoch sofort zur Stelle, um das Tier nach einer Verfolgungsjagd auf der A23 schließlich einzufangen. "Leicht hat er es uns aber nicht gemacht, er ist immer zwischen Leitschienen und Autobahn herumgeirrt", so Schleifer.