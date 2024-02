Rettung in letzter Sekunde: Hochschwangere und schwerkranke Katzen in Wien ausgesetzt

Die Tierrettung der Stadt Wien wurde innerhalb von nur 24 Stunden zweimal gerufen, um ausgesetzte Katzen zu retten.

In den Straßen von Wien wurden die Katzen Layla und Elfie ihrem Schicksal überlassen. Layla, die hochschwanger war, wurde auf einer Brücke in der Leopoldstadt zurückgelassen, während Elfie krank und hilflos am Wiener Hauptbahnhof aufgefunden wurde.

Katze am Wiener Hauptbahnhof schwerkrank ausgesetzt

Am vergangenen Mittwoch entdeckte man am Wiener Hauptbahnhof eine sechsjährige Katze namens Elfie, die in einer umwickelten Box aus Müllsack, Klebeband und Karton gefangen war. Ihr Gesundheitszustand war äußerst besorgniserregend, da sie unter einer starken Maulentzündung litt, vermutlich verursacht durch ein Virus. Aufgrund der Entzündung war es unmöglich, ihr Medikamente oral zu verabreichen, da dies starke Schmerzen verursacht hätte. Stattdessen mussten die Medikamente mittels Spritze verabreicht werden. Zusätzlich zeigte ihr Fell Anzeichen von starker Verschmutzung und Schuppenbildung, was auf eine vernachlässigte Haltung hinweist. Zurzeit erholt sich Elfie langsam im TierQuarTier Wien und wartet darauf, dass sie stark genug ist, um in ein neues Zuhause zu ziehen, wo sie von einer liebevollen Familie willkommen geheißen wird.

Weitere ausgesetzte Katze hochträchtig unter Brücke in Wien Leopoldstadt gefunden

In der darauffolgenden Nacht, am Donnerstag, wurde in Wien Leopoldstadt ein weiterer tragischer Vorfall entdeckt. Ein einjähriges braun getigertes Langhaarkatzenweibchen namens Layla wurde in einer offenen Tasche, die Futter enthielt, auf einer Brücke gefunden. Nach einer tierärztlichen Untersuchung wurde festgestellt, dass Layla hochträchtig war und in Kürze drei Kätzchen zur Welt bringen würde. Dank der schnellen Hilfeleistung der Tierärztinnen des TierQuarTier Wien erhielt Layla rechtzeitig medizinische Versorgung. Für die werdende Katzenmutter wurde bereits eine erfahrene Pflegestelle gefunden, wo sie in Ruhe ihre Jungen zur Welt bringen kann, da die Geburt jederzeit bevorstehen könnte. Sobald Mutter und Kätzchen bereit zur Vermittlung sind, werden sie sich auf ein neues Zuhause freuen.

TierQuarTier Wien erinnert an hohe Strafen für das Aussetzen von Tieren

"Die zunehmende Zahl von Fällen, in denen Tiere auf grausame Weise ausgesetzt und wie Müll weggeworfen werden, ist eine traurige Realität. Die Haltung eines Haustieres und die Verpflichtungen, die damit einhergehen, sollten daher gut überlegt sein." so Thomas Benda, Betriebsleiter des TierQuarTiers. Das TierQuarTier Wien bietet vorübergehendes Zuhause für hilfsbedürftige Tiere. Es zählt zu den modernsten Tierheimen Europas und erfüllt die höchsten Standards in der Tierbetreuung. Der Tierschutz in Wien wird auf eine neue Ebene gehoben. Während ihres Aufenthaltes werden alle Tiere optimal medizinisch versorgt, professionell gepflegt und betreut, bis sie ein neues, artgerechtes Zuhause finden.