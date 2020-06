Rettet das B72: Wiener Lokal versucht mittels Crowdfunding durch Corona-Krise zu kommen

Das B72 in Wien hofft auf finanzielle Unterstützung durch seine Fans.

Das B72 in Wien hofft auf finanzielle Unterstützung durch seine Fans. ©Pixabay.com (Sujet)

Es ist nicht das erste Mal, dass das B72 in Wien ins Strudeln gerät. Dieses Mal ist es allerdings bedingt durch die Coronakrise geschehen, die das Nachtleben völlig verstummen hat lassen. Das bekannte Lokal am Wiener Gürtel bittet nun via Crowdfunding um finanzielle Hilfe.

"Das B72 braucht eure Hilfe. Trotz Kurzarbeit und Einsparungen, wo immer sie möglich sind, neigen sich unsere Reserven dem Ende zu. Darum bitten wir euch um eure Unterstützung. Jeder noch so kleine Betrag kann uns helfen die Krise zu überstehen", heißt es auf der Crowdfunding-Webseite. Hier gibt es verschiedene Unterstützungsbeiträge zu wählen, für die unterschiedlichste Goodies erhältlich sind.

Bis Mittwochfrüh gab es 121 Unterstützer, die für rund ein Fünftel des gesetzten Ziels aufgekommen sind. Das Projekt läuft noch 45 Tage.