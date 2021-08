Restraurierter Wappenadler wieder im Parlament montiert

Der Wappenadler ist wieder ins historische Parlamentsgebäude zurückgekehrt. Er wurde zuvor in einer Werkstatt in Oberösterreich sorgfältig restauriert.

Der markante Wappenadler ist nach Restaurierungsarbeiten in einer Werkstatt in Oberösterreich wieder ins historische Parlamentsgebäude zurückgekehrt. Heute, Mittwoch, wurde der etwa viermal 2,8 Meter große und rund 650 Kilogramm schwere Vogel in vier Teilen angeliefert und wieder an der Stirnseite des Nationalratssitzungssaales montiert, wie die Parlamentskorrespondenz berichtet.