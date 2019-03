"Restlos gut!": Initiative für Wiener Umweltpreis nominiert

Die Initiative "Restlos gut" von GOURMET Kids wurde für den Wiener Umweltpreis nominiert. Jährlich werden von der Stadt Wien mit der Wiener Umweltschutzabteilung MA 22 Umweltprojekte mit diesem Preis aus.



“Weil du Umweltschützer bist, nimm nur so viel, wie du auch isst! Mit dieser Botschaft wenden wir uns an unsere jungen Gäste und ihre Familien und rufen sie dazu auf, mit uns gemeinsam Lebensmittelabfall zu vermeiden. Wir möchten Mut zum Umweltschutz machen und setzen dabei auf Dialog und Partizipation”, so Claudia Ertl-Huemer. Sie ist die Verantwortliche für Kindergarten- und Schulessen bei GOURMET. Erneut konnte das Unternehmen für den Wiener Umweltpreis nominiert werden. Gelungen ist dies mit der Initiative “Restlos gut!”, die in Kooperation mit WWF Österreich ins Leben gerufen wurde.