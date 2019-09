Restaurants und Bars laden zur 1. Sake Week Vienna 2019

Bei der 1. Sake Week Vienna dreht sich alles um das japanische Nationalgetränk. Dabei gibt es die Möglichkeit, in teilnehmenden Restaurants und Bars die Vielfalt des Sake kennenzulernen.

Japanisches Nationalgetränk im Fokus

An sieben Tagen finden in Restaurants Sake Pairings statt. Lokale laden zu Sake Tastings und Einführungskursen. In teilnehmenden Bars serviert man kreative Sake Drinks und den Sake Week Cocktail.