Reservierungen für die Wiener Sommer Genusswoche möglich

Im Rahmen der Wiener Sommer Genusswoche, die vom 12. bis 18. Juli stattfindet, verwöhnen Spitzenköche wieder mehr als 5.000 Gäste mit kulinarischen Highlights zum Schnäppchenpreis. Reservierungen sind bereits möglich.

Die Wiener Sommer Genusswoche bietet Gästen vom 12. bis 18. Juli die Möglichkeit, in Top-Restaurants in und um Wien kulinarische Köstlichkeiten zu genießen.

Prominente Unterstützung der Wiener Sommer Genusswoche

Zum offiziellen Reservierungsstart am 1. Juli 2021 lud Culinarius Geschäftsführer und Organisator Dominik Holter prominente Opinionleader und Brancheninsider zum offiziellen Kick-Off der Sommer Genusswoche by Culinarius ein. Darunter Toni Mörwald, Vlatka Bijelac, Jessica Chen, Michael Schottenberg, uvm.

An der Sommer Genusswoche nehmen über 50 Restaurants in Wien teil, mit bis zu vier Gault&Millau-Hauben, darunter das "Toni M." , Toni Mörwalds "Zur Traube" (2 Hauben), "Das Spittelberg" (3 Hauben), "Das Specht" (3 Hauben), sowie das "Sakai" (2 Hauben), das japanische Köstlichkeiten serviert. Außerdem dabei: "Clementine im Glashaus" (2 Hauben), das "Hansen" (2 Hauben), das "Motto am Fluss" sowie das "Patara" (jeweils 2 Hauben), "Huth Gastwirtschaft" (1 Haube), "Huth Da Moritz", "Lobo y Luna" (je 1 Haube) und "Boxwood" (/"Buxbaum" - 2 Hauben).