Reptil beinahe erfroren ins Tierschutzhaus Vösendorf gebracht: Kampf ums Überleben

Von einem Kampf ums Überleben eines Reptils hat Tierschutz Austria am Mittwoch berichtet. Der Australische Blauzungenskink war in einem Garten im Maria Enzersdorf (Bezirk Mödling) entdeckt worden.

"Und schon wieder wurde ein Exot im Winter bei Temperaturen bis zu minus 5 Grad ausgesetzt", so Tierschutz Austria. Betroffen davon war ein australischer Blauzungenskink. Dieses Reptil ist eigentlich in Australien zu Hause - dient aber hierzulande als populäres exotisches Haustier. Das Tier führt einen Kampf ums Überleben, nachdem es beinahe erfroren zu Tierschutz Austria gebracht worden war, hieß es am Mittwoch.

Reptil: Kampf ums Überleben

„Es ist schrecklich, dass erneut ein Exot auf diese Art und Weise in unsere Obhut kommt. Wir können nur erneut an die Menschen appellieren sich vorab wirklich gut zu überlegen, ob man sich ein Haustier, in dem Fall ein exotisches Haustier, anschafft oder nicht. Das aussetzten von solchen Exoten bedeutet für die Tiere nämlich nur eins - den Tod", wird mit Stephan Scheidl der Tierschutzhausleiter des Tierschutzhauses Vösendorf in der Mitteilung zitiert.