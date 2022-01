Reparaturbonus und Co: Schritt für EU-Förderung gesetzt

Eine Novelle des Umweltförderungsgesetzes wurde vom Ministerrat beschlossen. Die Novelle soll die rechtliche Basis für die Unterstützung von Projekten sein. Für den Reparaturbonus ist ein Millionenbetrag vorgesehen.

Die Novelle bringe 709 Mio. Euro bis zum Jahr 2025 für die Förderung von Klima- und Umweltschutzmaßnahmen aus dem EU-Aufbaufonds, teilte das Umweltministerium mit. So werde der Reparaturbonus rechtlich ermöglicht und es gebe beispielsweise Förderungen für Pfandautomaten und "klimafitte" Ortskerne. Nun ist das Parlament am Zug.

"Förderpaket für den Schutz unseres Klimas und der Umwelt"

"Mit der Novelle des Umweltförderungsgesetzes bringen wir jetzt ein umfangreiches Förderpaket für den Schutz unseres Klimas und der Umwelt an den Start", wurde Umweltministerin Leonore Gewessler (Grüne) in einer Ministeriumsmitteilung zitiert. "Mit den Mitteln aus dem EU-Aufbaufonds werden wir in den kommenden Jahren Reparaturen noch attraktiver machen. Wir werden den Umstieg auf ein Pfandsystem gut begleiten und wir investieren in den Erhalt unserer Artenvielfalt."