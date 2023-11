Reparaturarbeit an Solaranlage Ursache von Hotelbrand am Nassfeld

Am Samstagmorgen ist es in Kärnten zum Brand des Dachstuhls in einem Hotel am Nassfeld gekommen.

Die Ursache für den Brand eines 40-Betten-Hotels am Samstag am Nassfeld (Bezirk Hermagor) steht fest: Am Vortag durchgeführte Reparaturarbeiten an der Solarinstallation der Hotelanlage dürften laut Mitteilung der Landespolizeidirektion Kärnten dazu geführt haben. Das Feuer zerstörte das gesamte Dach, die konkrete Höhe des Schadens stand am Sonntag noch nicht fest, wurde aber auf Millionenhöhe geschätzt.

Reparaturarbeiten stellten sich als Brandursache heraus

Beamte des Landeskriminalamtes Kärnten haben in Zusammenarbeit mit der Kriminaltechnik Wien und der Brandverhütungsstelle den Brandort auf 1.600 Meter Seehöhe untersucht und die Ursachenermittlung durchgeführt. Dabei stellten sich die Reparaturarbeiten an der Solarinstallation als Brandursache heraus. "Am Vortag haben Heißarbeiten, bei denen gelötet und geschnitten wurde, stattgefunden", wie Peter Isopp vom Landeskriminalamt Kärnten am Sonntag gegenüber der APA ins Detail ging.

Brand in Kärnten brach Samstagfrüh aus

Der Brand des Dachstuhls in dem noch geschlossenen Hotel am Nassfeld ist Samstagfrüh ausgebrochen. Erst am 7. Dezember wollte man wieder aufsperren, weshalb sich zum Zeitpunkt des Feuers keine Gäste im Haus befanden. Die Flammen griffen rasch auf das gesamte Dach über, Teile drohten einzustürzen.

Der Löscheinsatz gestaltete sich aufgrund der Lage am Berg und wegen des Windes schwierig. Schließlich wurden mithilfe eines Kranfahrzeuges Teile des Daches abgehoben, um den Brand von oben zu löschen. Die Wasserversorgung wurde über das Beschneiungssystem des Skigebietes Nassfeld und den nahe gelegenen Watschiger Almsee sichergestellt. Bis zu 240 Feuerwehrleute waren im Laufe des Tages im Einsatz, am Sonntagvormittag konnte "Brand aus" gegeben werden. Das Gebäude wurde schwer beschädigt. Verletzt wurde niemand.