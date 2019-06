Repaircafé Wien: Reparieren statt Wegschmeißen

Wenn Kaffeemaschine, Bügeleisen oder Fön den Geist aufgeben, führt für viele Wienerinnen und Wiener der erste Weg zum Mistkübel oder Müllplatz. Doch es gibt eine weitaus nachhaltigere Alternative - Repaircafés.

Im Rahmen der momentan laufenden Initiative Mutter Erde unter dem Motto "Verwenden statt verschwenden" wird in der ORF-Sendung "Wien heute" das Prinzip eines Repaircafés vorgestellt.

Kleingeräte mit kompetenter Hilfe reparieren

Jedes Jahr fallen 114.000 Tonnen Elektroschrott in Wien an. Vor allem kleine Elektrogeräte können jedoch meistens noch repariert werden - in sogenannten Repaircafés wird Interessierten gezeigt, wie das geht.