Rendi-Wagner zum ÖVP-Modell "Pflegesicherheit": Nur "Überschriften und Luftblasen"

Die SPÖ hat sich zu den ÖVP-Vorschlägen zur Pflege geäußert und sieht diese lediglich als "Überschriften und Luftblasen". Die SPÖ hingegen will ihr Konzept zur Pflege, "Modell der Pflegegeld-Valorisierung" umsetzen.

Die SPÖ hat am Dienstag die ÖVP-Vorschläge zur Pflege als untauglich kritisiert und das eigene rote Pflegekonzept, das bereits seit letztem Jahr am Tisch liegt, als Alternative beworben. Die SPÖ-Vorschläge würden "Pflegesicherheit" produzieren, jene der ÖVP hingegen lediglich "Luftblasen", sagte SPÖ-Vorsitzende Pamela Rendi-Wagner auf einer Pressekonferenz.

Pflege muss laut SPÖ "einfacher" organisiert werden

ÖVP-Konzept besteht aus "Überschriften und Luftblasen"

Zum ÖVP-Konzept sagte Rendi-Wagner, dieses reiße viele wichtige Themen an, "allerdings beschränkt sich das Konzept auf Überschriften und Luftblasen. Wenn man genauer hinschaut, dann gefährdet dieser ÖVP-Vorschlag, der ein Konstrukt mit der AUVA vorsieht, aus meiner Sicht die Unfallversorgung in Österreich und würde (...) zur Schließung einiger Unfallkrankenhäuser führen" - gleiches gelte für Rehabilitationseinrichtungen der AUVA.

SPÖ fordert Recht auf Pflege für jeden Österreicher

Auch Kostelka lehnte den Vorschlag der ÖVP klar ab. Er verwies auch auf die Größenordnungen: Die Eingliederung der Pflege in die AUVA wäre so, wie "wenn die Pöstlingsbergbahn die ÖBB übernimmt". Denn die Kosten im Pflegesektor würden mit rund sechs Mrd. Euro das Budget der AUVA (rund 1,4 Milliarden Euro) deutlich übersteigen. Wichtig sei, dass es ein verfassungsgesetzlich garantiertes Recht auf Pflege für jeden Österreicher gibt, so der PVÖ-Obmann. Auch er nahm auf die Valorisierung des Pflegegeldes Bezug, das nun im Nationalrat vor der Umsetzung steht: "Ich bin zutiefst befriedigt, dass der Nationalrat in dieser besonderen Situation ein Einsehen gefunden hat."