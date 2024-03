Rendi-Wagner will Vertrauen in Impfung stärken

Um sicherzustellen, dass die "Bevölkerung informierte Entscheidungen treffen kann", muss das Vertrauen in Impfungen wiederhergestellt werden, so Pamela Rendi-Wagner, die zukünftige Leiterin der europäischen Gesundheitsagentur ECDC, bei ihrer Anhörung im EU-Parlament.

Die COVID-19-Pandemie hat die Bedeutung der Gesundheitspolitik erneut hervorgehoben - dabei hat das ECDC während der Krise eine zentrale Bedeutung erlangt, indem es beispielsweise der Regierung relevante Informationen bereitgestellt hat. Generell ist es erforderlich, die Impfquoten in der EU zu erhöhen, was durch "vertrauensvolle Kommunikation" erreicht werden kann, so die frühere Gesundheitsministerin und ehemalige SPÖ-Vorsitzende Pamela Rendi-Wagner vor dem Europäischen Parlament in Brüssel.

Rendi-Wagner wird für die kommenden fünf Jahre ECDC-Direktorin

Österreich unterstützte Bewerbung von Rendi-Wagner als ECDC-Direktorin

Das Europäische Zentrums für die Prävention und die Kontrolle von Krankheiten (European Centre for Disease Prevention and Control/ECDC) ist maßgeblich für die Prävention von und den Kampf gegen Infektionskrankheiten in der EU verantwortlich. Österreichs Gesundheits- und Außenministerium hatten die Kandidatur der Ex-Politikerin in den vergangenen Monaten aktiv unterstützt. Sie setzte sich in der Endauswahl gegen drei weitere Bewerberinnen und Bewerber durch.