Rendi-Wagner über interne Debatten "betroffen und schockiert"

Am Montag zeigte sich SPÖ-Chefin über die internen Debatten "schockiert". Laut ihr droht der Partei, das Vertrauen der Wähler zu verlieren.

Rendi-Wagner will am Dienstag mit Lercher sprechen

Rendi-Wagner appelliert, "diese öffentliche Selbstbeschäftigung, die zur Selbstbeschädigung führt, zu beenden". Ein Gespräch mit Lercher hat bisher nur Bundesgeschäftsführer Christian Deutsch geführt. Die SPÖ-Chefin behauptet auch, dass Deutsch im Vorstand auf Nachfrage klar gestellt habe, dass der 20.000 Euro Berater-Vertrag mit der Leykam (und damit nicht zugunsten von Vorstand Lercher persönlich, Anm.) abgeschlossen worden sei, was andere Sitzungsteilnehmer nicht exakt so gehört haben wollen. Rendi-Wagner will mit Lercher jedenfalls am Dienstag bei der Sitzung der Klubgremien sprechen.