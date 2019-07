Rendi-Wagner: SPÖ hat mit "Zoom" nichts zu tun

SPÖ-Chefin Pamela Rendi Wagner schloss eine Urheberschaft ihrer Partei an dem Recherche-Institut "Zoom" aus. "Ich kann garantieren, dass meine Partei mit dieser Seite nichts zu tun hat", erklärte sie in einem Interview am Mittwoch in der ORF-"ZiB2".

Die ÖVP hatte dahinter eine "Dirty-Campaigning-Seite" eines politischen Mitbewerbers geortet.

Kritik an ÖVP: Schmutzkübel in Richtung SPÖ

Rendi-Wagner sparte wiederum nicht mit Kritik an den Türkisen: Es sei geradezu "absurd", man befinde sich erst im Vorwahlkampf und die ÖVP schüttet den dritten Schmutzkübel in Richtung SPÖ. Sie hingegen wolle einen sauberen und ehrlichen Wahlkampf führen, so die SPÖ-Chefin.