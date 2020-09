Rendi-Wagner für Einsatz von Antigen-Tests

SPÖ-Chefin Rendi-Wagner hat sich für den Einsatz von Antigen-Tests ausgesprochen. Sie wären der Schlüssel bei der Verhinderung eines starken Infektionsanstiegs in den Wintermonaten.

SPÖ-Bundesparteivorsitzende Pamela Rendi-Wagner hat mit Blick auf den kommenden Winter erneut die große Bedeutung der sogenannten Antigen-Tests betont: "Antigen-Schnelltests sind mittlerweile gut entwickelt und bringen in 30 Minuten Ergebnisse. Der gezielte Einsatz dieser Tests in ganz Österreich ist der Schlüssel bei der Verhinderung eines starken Infektionsanstiegs in den Wintermonaten", hieß es in einer Aussendung.

Zwei Tests kommen vorrangig zum Einsatz

In Österreich kommen Rendi-Wagner zufolge derzeit vorrangig zwei Testverfahren zum Einsatz: der PCR-Test und Antikörper-Tests. Der PCR-Test sei der "Goldstandard" unter den Tests, habe aber auch den Nachteil, dass er aufwendig ist. Die Abstriche aus dem Mund- oder Nasen-Rachenraum müssten in einem Labor ausgewertet werden. "Bei einer hohen Nachfrage und nicht ausreichend Personal kann die Auswertung tagelang dauern, was derzeit auch in ganz Österreich der Fall ist", so die SPÖ-Vorsitzende