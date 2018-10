Rendi-Wagner: Erster Auftritt als designierte SPÖ-Chefin in Wien-Schwechat

Am Samstag hat Pamela Rendi-Wagner ihren ersten Auftritt als designierte SPÖ-Chefin beim Parteitag in Wien-Schwechat.

Pamela Rendi-Wagner absolviert am Samstag ihren ersten Auftritt als designierte SPÖ-Chefin bei einem Parteitag. Die am Dienstag zur geschäftsführenden Vorsitzenden gekürte 47-Jährige ist bei den niederösterreichischen Genossen im Multiversum Schwechat zu Gast, wo sie vor “800 bis 900” erwarteten Teilnehmern auch ans Rednerpult treten wird.

Erste Rede: “Lebensentscheidung” getroffen

Pamela Rendi-Wagner hat in ihrer ersten Rede bei einem Parteitag in der Funktion als designierte SPÖ-Chefin betont, eine “Lebensentscheidung” getroffen zu haben. Sie sei zwar erst kurz in der Politik, “aber die Werte der Sozialdemokratie teile ich schon sehr, sehr lange”, betonte sie am Samstag vor den niederösterreichischen Genossen in Schwechat. Wieder die Nummer eins zu werden, sei das Ziel.