Rendi-Wagner besuchte Wiener Parteigremien: "Herzliche und Konstruktive Gespräche"

Am Montag besuchte die designierte Bundesparteivorsitztende der SPÖ, Pamela Rendi-Wagner, die Parteigremien der Wiener SPÖ. Die Gespräche thematisierten Gesundheit, Soziales, Bildung, Arbeit und leistbares Wohnen.

Nachdem der Wiener Vorsitzende – Bürgermeister Michael Ludwig – zuletzt leise Kritik an den Vorgängen rund um den Chefwechsel in der Bundespartei geäußert hatte, wurde heute Einigkeit beschworen. Auch die Wiener Kandidaten für die EU-Wahl sind nun fix.

Gemeinsam mit Rendi-Wagner nahm auch der neue Bundesgeschäftsführer Thomas Drozda an einer Sitzung des Wiener Parteivorstands teil. In “herzlichen und konstruktiven Gesprächen” sei mit der neuen Parteispitze über die inhaltliche Ausrichtung gesprochen worden, wurde in der Wiener Landespartei nach dem Treffen erklärt. Im Fokus seien Themen wie Gesundheit, Soziales, Bildung, Arbeit und leistbares Wohnen gestanden.