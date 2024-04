Renaissanceschloss Rosenburg lädt zu Burgfest

Jongleure in farbenfrohen Gewändern, Musiker mit traditionellen Instrumenten, Vorführhandwerker und weitere Akteure wandeln das Renaissanceschloss Rosenburg am 27. und 28. April in eine Mittelalterburg um.

Auf der Rosenburg wird das Ende der Antike sowie der Anfang der Neuzeit zelebriert – Gäste erleben auf dem Areal eine Reise durch die Ära vom 6. bis zum 15. Jahrhundert, man begegnet Hexen auf Stelzen, Lovia und Ravenna sorgen für Unfug und werden vonder Theatertruppe Soluna Rising verkörpert. Begleitet wird dies durch authentische Musik: Amarok Avari präsentieren live Mittelalter-Folk. Die Mitglieder von Gral interpretieren lateinische oder altitalienische Weisen – auftraditionellen Instrumenten wie Dudelsäcken, Schalmeien und Zistern. Zudem bieten die Künstler von Daidalosam Samstagabend eine beeindruckende Feuershow. Die Besuchenden dürfen sich auf mittelalterliche Szenarien, Überraschungsauftritte und Bereiche sowie Winkel der Rosenburg freuen, die ausschließlich für das historische Burgfest geöffnet werden.

Buntes Programm für Groß & Klein bei Burgfest im Renaissanceschloss Rosenburg

Auf ihrer Reise durch die Zeit erfahren die Gäste den Alltag des Mittelalters aus nächster Nähe: Erwachsene, zukünftige Ritter und junge Prinzessinnen lernen das traditionelle Bogenschießen und die Fertigkeit, ihr persönliches Drachenamulett zu fertigen – unter der fachkundigen Anleitung des Hofschmieds der Rosenburg. Ein Kräuterkundiger offenbart das Wissen über alte Heilpraktiken. Zudem teilt ein Handwerksmeister sein Können bezüglich traditioneller Holzverarbeitungstechniken.

Für die Kleinsten stellt der Gang zum historischen Burgfest einen praktischen Geschichtsunterricht dar: Im Lager der kleinen Ritter versuchen sich junge Damen und Knappen im Werfen von Äxten, bei einer aufregenden Schatzjagd, in der Kunst alter Zauberkunststücke oder auf dem Karussell aus Holz. Wer anschließend Appetit hat, kann am Lagerfeuer Stockbrot backen.

"Erwachsene und Kinder erfahren und erleben bei uns, wie sich im Mittelalter das Leben und der Alltag gestaltete. Mit Gauklern und Schaustellern ist das historisches Burgtreiben ein Abenteuer für die ganze Familie. Und ein unvergesslicher Tag, der die Rosenburg in einer längst vergessenen Zeit präsentiert", so Burgherrin Petra Hoyos.

Öffnungszeiten:

Sa, 27. April 2024, von 9.30 bis 20.30 Uhr

So, 28. April 2024, von 09.30 bis 17.00 Uhr

Eintrittspreise:

Erwachsene € 17

Kinder von 3 bis 15 Jahren € 10

Familien: 2 Erwachsene mit 3 Kindern € 44

10% Wegzollnachlass bei Gewandung