Remis und zwei Elfmeter bei Austria Wien gegen Lustenau

Keinen Sieger hat es am Samstag im Spiel der Wiener Austria gegen Austria Lustenau gegeben. Die Partie endete nach zwei Elfmetertoren (Dominik Fitz, 59., Lukas Fridrikas, 77.) 1:1.

Die "Veilchen" blieben auch im zwölften Heimspiel in Folge ungeschlagen, remisierten dabei aber gleich sechsmal. Am kommenden Samstag steigt im Lavanttal das Topduell in der Qualifikationsgruppe gegen den WAC. Die Lustenauer Austria punktete im vierten von fünf Auswärtsspielen 2024 und könnte sich mit einem Derby-Heimsieg gegen Altach bis auf zwei Punkte an den Rivalen heranpirschen.