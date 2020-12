Remis-Kaiser holen in St. Pölten wieder einen Punkt

TSV Hartberg nimmt nach einem 0:2-Rückstand noch einen Punkt aus der St. Pöltner NV Arena mit. Der bärenstarke Rajko Rep und Thomas Rotter schlagen für die beherzt kämpfenden Steirer noch zu.

SKN-Trainer Robert Ibertsberger vertraute mit einer Ausnahme der gleichen Startelf wie beim 4:0-Auswärtssieg in Altach, brachte lediglich Nicolas Meister am offensiven Flügel für den noch nicht wieder 100 Prozent fitten George Davies. Bei den Hartbergern rotierte Markus Schopp Rajko Rep für den gesperrten Bakary Nimaga rein, zudem ersetzten Manfred Gollner und Andreas Lienhart an den Außenverteidiger-Postitionen Christian Klem und Stefan Gölles. Trotz 2 Grad Celsius entwickelte sich in der NV Arena eine feurige Partie. Die Steirer legten sich Mitte der ersten Hälfte allerdings selbst einen Brand. Sowohl beim 1:0 für St. Pölten durch Mittelstürmer Alexander Schmidt, als auch beim 2:0 für St. Pölten durch Robert Ljubicic patzten sie nämlich gehörig. Schmidt hatte es im Zweikampf gegen Gollner viel zu einfach und Ljubicic staunte selbst, wie viel Platz und Zeit er bei der Ballannahme vor seinem Abschluss hatte, weil keiner der beiden hier zuständigen Innenverteidiger in seiner Nähe weilte.