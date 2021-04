Relaunch von Österreichs größtem Nachbarschaftsnetzwerk FragNebenan.at

Mit mehr als 60.000 Usern in Wien, Graz, Linz, Salzburg, Innsbruck und Klagenfurt ist FragNebenan für viele seit Jahren ein wichtiges Kommunikationsinstrument. Nun wartet FragNebenan mit zahlreichen neuen Features auf und ist ab sofort in ganz Österreich verfügbar.

FragNebenan richtet sich an jede Generation und an alle Nachbarinnen und Nachbarn, die Interesse an einer Gemeinschaft haben und miteinander statt nebeneinander leben möchten. Die Plattform hilft dabei, einfach und sicher in Kontakt mit der Nachbarschaft zu treten und verknüpft Anrainerinnen und Anrainer miteinander, um sich gegenseitig zu unterstützen, auszuhelfen und das Zusammenleben gemeinsam ein Stückchen besser zu machen. FragNebenan vereinfacht den ersten Schritt zum persönlichen Kontakt mit den Nachbarn. Denn nicht alle haben den Mut, einfach so nebenan anzuklopfen, wenn sie Hilfe benötigen.