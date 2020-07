Rekrut starb bei Hitzemarsch: Ausbildner nicht belangt

Ein 19-jähriger Wiener kollabierte 2017 bei einer Bundesheerübung und starb kurz darauf. Das Verfahren um den Fall wurde nun eingestellt, die Familie des toten Rekruten ist entsetzt.

Rekrut litt an akutem Infekt

Der Rekrut der Garde in Horn war auf einem in großer Hitze durchgeführten Marsch kollabiert und später gestorben - laut einer ersten Obduktion an Überhitzung. Bei einer Blutuntersuchung des Rekruten wurde außerdem ein akuter Infekt festgestellt, der zu einer Sepsis geführt hatte.