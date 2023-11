Rekordwert: 1,7 Mio. nutzten heuer antragslose Arbeitnehmerveranlagung

In diesem Jahr haben mehr als 1,7 Millionen Bürgerinnen und Bürger durch die antraglose Arbeitnehmerveranlagung zu viel bezahlte Lohnsteuer automatisch zurückerhalten.

Das Finanzministerium teilte am Mittwoch mit, dass Guthaben in Höhe von über 810 Millionen Euro automatisiert ausbezahlt wurden, was im Durchschnitt 467 Euro pro Steuerzahlerin und Steuerzahler entspricht. Im Vergleich zum Vorjahr wurde damit durchschnittlich 70 Euro mehr rückerstattet.