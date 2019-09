Rekordteilnahme bei "Earth Strike" erwartet

Für den morgen österreichweit stattfindenden "Earth Strike" erwartet die "FridaysForFuture"-Bewegung eine Rekordteilnahme.

Drei "Sternmärsche" ziehen bei Klimademo durch Wien

Die größten Proteste werden in Wien erwartet. Hier starten die Demos ab 11.55 Uhr von drei Treffpunkten aus - und zwar vom Praterstern, vom Hauptbahnhof und vom Westbahnhof. Die Aktivisten ziehen dann sternförmig in Richtung Karlsplatz, wo ab 14.00 Uhr eine Zwischenkundgebung stattfindet. Gemeinsam geht es dann zur Abschlusskundgebung auf den Wiener Heldenplatz. Hier treten ab 15.30 Uhr unter anderen die ehemalige Songcontest-Teilnehmerin Paenda, die Wiener Sängerknaben und die Science Busters auf.

Auch in allen Landeshauptstädten wird - bis auf St. Pölten - demonstriert. "Die Niederösterreicher fahren geschlossen nach Wien, deshalb liegen unsere Treffpunkte auch an Bahnhöfen", sagte Stangl.

Schüler dürfen an Demos offiziell teilnehmen

Der erwartete große Zustrom liegt auch daran, dass die Bildungsdirektionen in Wien, Burgenland und Vorarlberg die "Earth Strike"-Demonstration für alle Schulen zur schulbezogenen Veranstaltung erklärt haben. Damit können Schüler automatisch im Rahmen des Unterrichts an der Demo teilnehmen.

Verkehrsstörungen und Staus in Wien erwartet

Beim ersten großen Klimastreik am 15. März gingen in Österreich mehr als 20.000 Schüler und Studenten auf die Straße. An einem Streik mit der "FridaysForFuture"-Bewegung und der jugendlichen Aktivistin Greta Thunberg am 31. Mai beteiligten sich in Wien 10.000 Personen.