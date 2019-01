Rekordjahr: ÖAMTC-Flugrettung rückte 18.424 Mal aus

2018 war ein Rekordjahr für die ÖAMTC-Flugrettung. Im gesamten mussten die Einsatzkräfte 18.424 Mal ausrücken. Dies hat den bisherigen Rekord von 2015 (18.270 Einsätze) übertroffen.

Wie in den Vorjahren waren internistische und neurologische Notfälle die häufigsten Gründe für Alarmierungen der gelben Notarzthubschrauber, teilte der ÖAMTC am Mittwoch in einer Aussendung mit.