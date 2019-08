Rekordablöse: Wöber wechselt von FC Sevilla zu Red Bull Salzburg

Red Bull Salzburg mit einer weiteren prominenten Verpflichtung: ÖFB-Teamspieler Maximilian Wöber kommt vom FC Sevilla. Der 21-jährige Verteidiger erhält bei den Salzburgern einen Fünfjahres-Vertrag, gab der Club am Dienstag bekannt.

Die Ablösesumme beträgt laut spanischen Medienberichten bis zu zwölf Millionen Euro. Maximilian Wöber wäre damit der mit Abstand teuerste Neuzugang in der österreichischen Bundesliga-Geschichte. Wöber war 2017 von Rapid Wien zu Ajax Amsterdam gewechselt und zuletzt ein halbes Jahr in Sevilla tätig.

Maximilian Wöber: Mann der Rekorde

Wöber brachte Rapid Rekorderlös ein

Um eine ähnliche Summe war Wöber 2017 von Rapid zu Ajax Amsterdam gewechselt - und ist damit immer noch jener Spieler, der den Hütteldorfern bisher ihren Rekorderlös eingebracht hat. Nun schloss sich der Wiener dem Rivalen aus Salzburg an. "Es ist ein sportlich top geführter Club", begründete Wöber seine Entscheidung für den Serienmeister. "Egal wo man hinschaut, es sind nur Profis am Werk."

Wöber war im Winter vorerst leihweise, im Juli dann fix für 10,5 Mio. Euro von Ajax nach Sevilla gewechselt. Bei den Andalusiern absolvierte er im Frühjahr sieben Ligaeinsätze und einen in der Europa League, ehe er von einer Meniskusverletzung gestoppt wurde. In der kommenden Saison hätte er bei Sevilla auch aufgrund einer Systemumstellung reduzierte Chancen auf regelmäßige Einsätze gehabt.

Red Bull Salzburg habe sich sehr um Wöber bemüht

Als Saisonziele nannte Wöber Meistertitel, Cupsieg und ein möglichst gutes Abschneiden in der Königsklasse. "Natürlich wäre es schön, wenn wir weiterkommen." Zumindest aber soll als Gruppendritter der Umstieg in die Europa League gelingen. Wöber will seinen Teil dazu beitragen, erinnerte an seine Zeit bei Ajax. "Ich habe meine besten Partien in der Champions League gespielt. Ich hoffe, dass ich das bei Red Bull Salzburg auch machen werde."