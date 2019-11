Rekord-Umsatz am Singles Day

Rund 500 Mio. Konsumenten haben sich am gestrigen Singles Day online Schnäppchen gesichert.

Black Friday & Cyber Monday: Zwei Drittel der Österreicher shoppen

"Auch in Europa wird der Shopping-Aktionstag immer stärker genutzt, mehr als 200.000 Marken waren heuer an Bord. Daher arbeitet auch Österreichs Handel daran, sich ein Stück des Kuchens zu sichern", so Handelsverband-Geschäftsführer Rainer Will.

Während in Asien der Singles Day also weiterhin unangefochten an der Spitze der populärsten Aktionstage liegt, setzen die heimischen Händler vor allem auf den "Black Friday" am 29. November, sowie auf den "Cyber Monday" am 2. Dezember. Zwei Drittel der Österreicher gehen an diesen beiden Tagen auf Schnäppchenjagd, im Alterssegment der Unter-29-Jährigen planen sogar mehr als 85 Prozent einen Einkauf.