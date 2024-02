Rekord-Strafen für Klima-Kleber erfreuen Innenminister Karner

Im Mai des Vorjahres blockierten elf Klima-Aktivisten der "Letzten Generation" die Reichsbrücke in Wien und kassierten dafür eine Strafe von 1.200 Euro. Diese hohe Verwaltungsstrafe wurde nun vom Gericht bestätigt, was Innenminister Karner erfreut.

Karner "dankbar" über hohe Verwaltungsstrafen für Klimaaktivisten

Er sei in diesem Fall "sehr, sehr dankbar, dass die Gerichte so entschieden haben", sagte Karner am Rande einer Pressekonferenz am Dienstag in Wien. Mitglieder der "Letzten Generation" hatten nach einer Protestaktion am 15. Mai 2023 Beschwerde eingelegt, das Gericht sie jedoch abgewiesen.