Rekord-Spende: 7.900 Euro bei Franziskus-Kirtag gesammelt

Über einen neuen Spendenrekord freuen sich die Franziskaner nach einem erfolgreichen Kirtag: 7.900 Euro konnten am vergangenen Sonntag gesammelt werden.

Genieße, was du willst und so viel du willst – aber tue es für einen guten Zweck: Dieses Motto bestimmte am vergangenen Sonntag den mittlerweile 10. Franziskus-Kirtag, ausgerichtet von den Mitgliedsbetrieben der Landesinnung der Wiener Lebensmittelgewerbe.