Rekord: Junger Seeadler flog aus Nationalpark Donau-Auen bis nach Weißrussland

Rekord aus dem Vogelreich: Ein junger Seeadler aus dem Nationalpark Donau-Auen ist bis Weißrussland geflogen. Es war der bisher weiteste Osteuropa-Streifzug eines Seeadlers aus diesem Natur-Ressort.

Der Vogel war einer von vier Jung-Seeadlern, die heuer im Nationalpark von Mitarbeitern des World Wide Fund for Natures (WWF) besendert worden waren. Im Sommer verließen die Greifvögel ihre Horste. Jetzt wurden die Senderdaten ausgewertet, so die Naturschutzorganisation am Mittwoch.