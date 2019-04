Rekord im März: Mehr Nächtigungen in Wien denn je

Mit 1,3 Mio. Nächtigungen konnte Wien einen neuen Rekord im März 2019 verbuchen. Dies ist ein Plus von 9,2 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat.

Jubelstimmung bei Wiens Touristikern: In der Bundeshauptstadt ist für März mit 1,3 Millionen Nächtigungen ein neuer Bestwert erzielt worden. Das sei ein Plus von 9,2 Prozent im Vergleich zum März 2018, freute sich der Wien-Tourismus am Donnerstag in einer Aussendung. Der Umsatz der Hotellerie entwickle sich ebenfalls weiter positiv.