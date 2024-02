Rekord-Februar endet mild: Temperaturen bis zu 16 Grad

Der Februar endet so, wie er auch begonnen hat, nämlich überdurchschnittlich warm. Bis zu 16 Grad erwarten uns laut Geosphere Austria-Prognose in der kommenden Woche.

Nach einem recht sonnigen Start in die neue Woche ziehen bald mehr dichte Wolken auf, prognostizierte Geosphere Austria am Sonntag. Das Wetter wird aber unbeständiger. Allerdings bleibt es weiterhin ungewöhnlich mild.

Sonniger Start in weitere milde Februar-Woche

In der Westhälfte Österreichs ziehen am Montag zahlreiche dichte Wolkenfelder über den Himmel und in den südlichen Staulagen im Südwesten regnet oder schneit es zeitweise. Die Schneefallgrenze liegt bei 800 bis 1.200 Meter Seehöhe. Weiter im Osten halten sich zunächst über den Niederungen teilweise Nebel und Hochnebel. Abseits davon überwiegt in vielen Regionen der freundliche und meist sonnige Eindruck, aber auch hier ziehen einige hohe Wolkenfelder durch und können den Sonnenschein immer öfter trüben.