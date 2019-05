Rekord: 23.000 fleißige Helfer beim Frühjahrsputz in Wien

Rund 43.700 Kilogramm Müll wurden von 23.000 Menschen im Rahmen der jährlichen Frühjahrsputzaktion der Stadt Wien gesammelt.

“Es ist wirklich ein tolles Gefühl, dass die Menschen in unserer Stadt zusammen aktiv sind in Sachen Sauberkeit. Ich war selber bei zahlreichen Aktionen dabei und es ist immer wieder beeindruckend, mit wieviel Elan und Spaß die Leute, vor allem die Kinder, mitmachen”, bedankt sich Umweltstadträtin Ulli Sima bei allen Helfern.

Egal ob Marchfeldkanal, Donaukanal, an der Liesing, der Alten Donau, auf der Donauinsel, im Donaupark, im Augarten, in der Seestadt Aspern, beim Schloss Neugebäude oder an zahlreichen anderen Orten: Viele Privatpersonen, Vereine, Schulen, Kindergartengruppen und Umweltinitiativen – in Summe 583 Gruppen – waren beim Frühjahrsputz der Stadt Wien dabei.