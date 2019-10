Reiseversicherung abschließen? Die Vorteile auf einen Blick

Egal ob Krankheitsfall, verlorenes Gepäck oder Sachbeschädigung im Hotel: Eine Reiseversicherung kann Urlauber vor hohen Kosten schützen. Je nach Anbieter variieren die enthaltenen Leistungen jedoch stark.

Reiseversicherung – ja oder nein?

Häufig gestellte Fragen zum Thema Reiseversicherung

Auf der Rückseite der e-Card befindet sich die Europäische Krankenversicherungskarte (EKVK). Diese gilt auf Urlaubsreisen in den EU-Staaten, EWR-Staaten, der Schweiz, in Mazedonien, Montenegro, Serbien und Bosnien-Herzegowina. In einigen Zielgebieten, selbst innerhalb der EU, sind Reisende jedoch häufig auf private Krankenanstalten angewiesen, die die EKVK dann nicht uneingeschränkt akzeptieren.



In Ländern außerhalb der EU – beispielsweise in Thailand, Ägypten oder den USA – ist die EKVK nicht gültig. Sämtliche Kosten müssen hier selbst bezahlt werden. Der Abschluss einer zusätzlichen Reise-Krankenversicherung ist daher unbedingt zu empfehlen. Diese sollte die medizinischen Behandlungen, den Ersatz der medizinischen Heilkosten im Ausland sowie den Rücktransport ins Heimatland zu 100 Prozent decken.