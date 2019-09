Reiseverkehr hält trotz Ferienende an

Für viele ist der Urlaub bereits vorbei, auf den Straßen ist das jedoch noch nicht zu erkennen. Auch dieses Wochenende werden wieder Verkehrs-Verzögerungen erwartet.

Der Urlaub ist für viel Österreicher bereits vorbei. Nach wie vor gibt es aber auch noch Menschen, die erst wegfahren oder gerade zurückkommen. Auf der Brenner- und Fernpasstrecke in Tirol, auf der Tauern Autobahn in Salzburg sowie vor den Grenzen Karawanken Tunnel in Kärnten, Spielfeld in der Steiermark und Nickelsdorf im Burgenland werden deshalb von den ÖAMTC-Experten auch dieses Wochenende zeitweise Verzögerungen erwartet.