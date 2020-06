Reisebeschränkungen für Spanien aufgehoben

Österreich hebt die Reisebeschränkungen für das beliebte Urlaubsland Spanien auf. Nun darf man auch ohne Heimquarantäne aus Spanien einreisen.

Costa del Sol statt Dahamas: Rechtzeitig zum Sommerbeginn hebt Österreich die Reisebeschränkungen für Spanien auf. Ab Sonntag dürfen Österreicher wieder in das beliebte Urlaubsland reisen, ohne bei der Rückreise einen negativen Coronatest vorlegen oder sich in Quarantäne begeben zu müssen. In Spanien selbst endet zugleich der von drastischen Einschränkungen geprägte Corona-Notstand.