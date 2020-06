Reinigungskraft nach Todesfall in Familie fristlos gekündigt: AK griff ein

Nach dem plötzlichen Tod des Bruders meldete sich eine Reinigungskraft beim Chef krank. Daraufhin wurde der Mann fristlos entlassen. Die AK griff ein und erstritt das ausstehende Entgelt.

Nach Krankmeldung fristlos entlassen

Der Arbeiter befand sich in einem Ausnahmezustand, also schrieb seine Frau an die Firma, an die der Mann "verliehen" war: "Kann morgen nicht kommen habe vorhin erfahren, dass mein Bruder verstorben ist. Gehe morgen zum Arzt." Der Chef antwortete: "Wer bist du überhaupt? Ich habe keinen Namen zu dieser Nummer. Wenn dein Bruder verstorben ist, ist das zwar traurig, aber keine Krankheit. MfG"