Reifenplatzer verursacht Karambolage auf A2: Alle drei Lenker verletzt

Am Dienstagnachmittag ereignete sich auf der A2 bei Guntramsdorf im Bezirk Mödling ein Unfall, bei dem zwei Lkw und ein Pkw beteiligt waren. Alle drei Lenker wurden dabei verletzt.

Bei einem Zusammenstoß von zwei Lkw und einem Pkw auf der Südautobahn (A2) bei Guntramsdorf (Bezirk Mödling) sind am Dienstagnachmittag alle drei Lenker leicht verletzt worden. Das Kraftfahrzeug eines 59-Jährigen war aufgrund eines Reifenplatzers in Richtung Mittelleitwand gezogen, berichtete die Polizei am Mittwoch. Durch die Rettungs- und Bergungsmaßnahmen kam es zu kilometerlangen Staus.