Reif oder unreif: Wann sind Bananen am gesündesten?

Egal ob süß oder fest: Bananen sind gesund. Sie versorgen die Zellen des menschlichen Körpers mit Kalium und liefern Magnesium für den Energiestoffwechsel.

Die grüne und unreife Banane ist reich an Stärke. Diese kann nur langsam vom Dünndarm abgebaut werden. Schritt für Schritt wird Glykose in das Blut abgegeben. Der Blutzuckerspiegel steigt nur langsam, man fühlt sich somit länger gesättigt. Besonders Diabetiker sollten sich an die grünen Bananen halten, da sich der Blutzuckerspiegel nur in gleichmäßigen Abständen erhöht. Im Gegensatz zu gelben Bananen sind die grünen reich an Ballaststoffen. Dieser werden nicht vom Dünndarm verbaut, sondern gelangen direkt in den Dickdarm. Dort stimulieren sie unmittelbar das Wachstum wichtiger Darmbakterien und fördern damit die gesamte Darmflora. Zudem bieten sie ein stärkeres Sättigungsgefühl. Eine unreife Banane enthält dreimal soviel Kalium wie eine voll ausgereifte.