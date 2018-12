Daran erkennen Sie, dass es Zeit für eine berufliche Veränderung ist.

Nicht jeder Arbeitstag ist rosig. Doch spätestens, wenn die negative Einstellung und die nervliche Anspannung zum Dauerzustand werden, ist es vielleicht an der Zeit, sich nach einem neuen Job umzusehen . 8 Anzeichen, dass Sie reif für einen Jobwechsel sind, die sie nicht ignorieren sollten.

Ihre Motivation hat ein Langzeittief erreicht

Sie kennen das bestimmt: An manchen Tagen macht die Arbeit Spaß, an anderen möchten Sie das Bett kaum verlassen. Das ist absolut normal – Durchhänger kommen und gehen. Doch wenn es zur Gewohnheit wird, dass Ihre Motivation, in die Arbeit zu gehen, auf dem absoluten Tiefpunkt verharrt, sollten Sie sich überlegen, ob Sie nicht tatsächlich einen Tapetenwechsel benötigen.