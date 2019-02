Reichste Regionen in der EU: Wien auf Platz 20

Wien und Salzburg sind 2017 im Ranking der reichsten Regionen in der EU zurückgefallen. Beide belegten mit einem Bruttoinlandsprodukt (BIP) pro Kopf von 151 Prozent des regionalen EU-Durchschnitts gemeinsam Platz 20.

Vor den besten österreichischen Regionen reihten sich 2017 u.a. auch die Hauptstädte von Tschechien und der Slowakei ein. So befand sich Prag mit 187 Prozent auf Rang sieben und Bratislava mit 179 Punkten auf Rang acht.

Von den österreichischen Bundesländern musste nur das Burgenland einen unterdurchschnittlichen EU-Wert hinnehmen. Mit 90 Prozent des Kaufkraftanteils der EU lag es an letzter Stelle der Alpenrepublik. Hinter Salzburg und Wien rangierten Tirol (136 Prozent), Vorarlberg (135 Prozent), Oberösterreich (130 Prozent), Steiermark (115 Prozent), Kärnten (109 Prozent) und Niederösterreich (104 Prozent).

2016 lag Salzburg auf Rang 17 der 276 Regionen in der EU, dahinter folgte die Bundeshauptstadt an 18. Stelle. 2015 war Wien noch an 16. Stelle und Salzburg auf Rang 18.