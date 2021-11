Reha-Zentren in OÖ und Salzburg nehmen Krankenhauspatienten auf

Fünf Reha-Zentren der Pensionsversicherungsanstalt (PVA) übernehmen nun in Salzburg und Oberösterreich Patienten. Es handelt sich dabei um Nicht-Corona-Patienten von Krankenhäusern, die wegen der Pandemie überlastet sind.

Beispielsweise könnten Personen nach einer Operation in einem Akutspital zur weiteren Versorgung verlegt werden, teilte die PVA am Mittwoch in einer Aussendung mit. Zur Verfügung stehen die Reha-Zentren Großgmain, Saalfelden, Bad Hofgastein, Weyer und Bad Schallerbach.