Registrierungsfrist für viele Studien endet am Montag

Am 15. Juli endet bei vielen Studien die Anmeldefrist. Unter anderem kann man sich nur noch bis Montag für Architekur und Soziologie bewerben.

Für viele zugangsbeschränkte Uni-Studien - von Architektur bis Soziologie - endet am 15. Juli die Anmeldefrist. Je nach Standort muss nach der Registrierung ein Motivationsschreiben abgegeben oder ein (nicht bewertetes) Online-Self-Assessment durchgeführt werden. Meist wird ein Kostenbeitrag von bis zu 50 Euro fällig. Ein Test findet in der Regel nur statt, wenn es mehr Bewerber als Plätze gibt.

Uni Wien: Bei diesen Studien endet die Registrierungsfrist

Konkret endet die Deadline für die Anmeldung an der Uni Wien am Montag um Mitternacht für Biologie und Ernährungswissenschaften, Pharmazie, Psychologie sowie Transkulturelle Kommunikation, Politikwissenschaften, Soziologie und Kulturwissenschaften. An der Uni Graz endet die Anmeldefrist für Biologie, Molekularbiologie (in Kooperation mit der Technischen Uni Graz), Erziehungswissenschaften, Transkulturelle Kommunikation, Pharmazeutische Wissenschaften und Psychologie.

Anmeldefristen in den anderen Bundesländern

An der TU Graz ist das Fach Architektur betroffen, an den Unis Innsbruck, Salzburg und Klagenfurt die Psychologie. An den Pädagogischen Hochschulen in der Region Wien und Niederösterreich bzw. an der Uni Wien kann man sich außerdem nur noch bis 15. Juli für ein Lehramtsstudium für die Sekundarstufe (vor allem Neue Mittelschule, AHS, berufsbildende mittlere und höhere Schulen/BMHS) bewerben.