Regierungsprogramm ÖVP-Grüne: Thema Banken und Geldwesen

Die türkis-grüne Regierung will das Geldwesen grüner machen. Etwa indem Kredite für klimaneutrales Wirtschaften für die Banken selbst billiger werden.

Dafür will man sich in Brüssel stark machen. Das System der Gemeinschaftshaftung im europäischen Bankenwesen, ein Eckpfeiler der EU-Bankenunion, wird im Regierungsprogramm der künftigen österreichischen Regierung indes hinterfragt.

EU-EINLAGENSICHERUNG: Es geht konkret um die geplante europäische Einlagensicherung. Die soll aus österreichischer Sicht nicht dazu führen, dass Banken mit Bilanz-Disziplin für andere Banken, die hohe Verluste schreiben, die Haftung übernehmen, heißt es in dem am Donnerstag vorgelegten Regierungsprogramm. Deutschland hat zuletzt wie berichtet einen Schwenk vollzogen und sich dem Brüsseler Vorhaben einen Schritt weit geöffnet. Österreich will jetzt allerdings eine Reform der Bankenunion.