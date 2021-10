Regierungskrise: Neos zu Gespräch bei Van der Bellen

Bundespräsident Alexander Van der Bellen führt mit allen Parteien Gespräche zur Regierungskrise. Am Freitagvormittag war NEOS-Chefin Beate Meinl-Reisinger bei ihm zu Gast.

Bundespräsident Alexander Van der Bellen hat seinen Gesprächsreigen in der Regierungskrise Freitagvormittag mit NEOS-Chefin Beate Meinl-Reisinger fortgesetzt. Diese drängte davor auf einen Rücktritt von Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP), habe dieser doch wieder einmal eine Krise im Land verursacht. Am Zug sieht Meinl-Reisinger daher die ÖVP.

Vor Meinl-Reisinger waren am Donnerstag schon die Chefs von Grünen, ÖVP und SPÖ in der Hofburg zu Gast gewesen. Abgeschlossen wird der Reigen am Nachmittag mit FPÖ-Obmann Herbert Kickl.