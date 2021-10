Regierungskrise: Blickwinkel internationaler Medien

Medien aus dem Ausland kommentierten auch am Freitag die Regierungskrise in Österreich - ebenso wie die Ermittlungen gegen Sebastian Kurz und die ÖVP.

"Eine tiefe Regierungskrise ist in Österreich nach Ermittlungen zulasten des Kanzlers Sebastian Kurz bezüglich der Manipulation von Medien und Umfragen zugunsten seiner konservativen Volkspartei entstanden. Seine Regierungspartner, die Grünen, zweifeln an seiner Handlungsfähigkeit, das Land weiter zu regieren. Nach den dramatischen Entwicklungen schlagen einige Parteimitglieder (der Grünen) bereits eine Koalition ohne Kurz vor."

"Die Regierung in Wien steht auf der Kippe"

"Selbst für das korruptionsgewohnte Österreich ist diese Affäre zu viel. (...) Die Grünen, Koalitionspartner der Kurz-ÖVP, sind nach einer kurzen Schockstarre nun auch zu dem Schluss gekommen, dass man nicht einfach so zur Tagesordnung übergehen kann. Sie haben am Donnerstag die Handlungsfähigkeit des Kanzlers infrage gestellt und Gespräche mit der Opposition angekündigt. Die Regierung in Wien steht auf der Kippe. (...)