Regierung wird keine Gesetztesinitiativen vor der Wahl ergreifen

Die Regierung wird in den kommenden Parlamentssitzungen bis zur Wahl weiterhin keine eigenen Gesetzesinitiativen ergreifen. Man wolle sich ruhig und kompetent auf die Regierungsgeschäfte konzentrieren, sagte Regierungssprecher Alexander Winterstein am Donnerstag in Wien. Im Ministerrat beschließen will die Regierung kommende Woche Hilfsgelder für Jordanien, den Libanon und den Jemen.